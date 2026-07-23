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استقرار الدولار.. والين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
استقرار الدولار.. والين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا
المواطن - واس

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استقر الدولار إلى حد ‌كبير اليوم، إذ عزز التوتر بين واشنطن وطهران الطلب على العملة التي تعد من أصول الملاذ الآمن، في حين ظل الين يتداعى بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عامًا دون مؤشرات تذكر على تحول في الاتجاه.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.11، وارتفع الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتأجيج المخاوف من التضخم.
وصعدت العقود ​الآجلة لخام برنت اليوم بأكثر من 1.3% إلى 95.31 دولارًا للبرميل.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها في 17 شهرًا أمس الأربعاء، إذ أدى ​ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1412 دولار، فيما انخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6989 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% تقريبًا إلى 0.5811 دولار.
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات ‌1.3373 دولار، وارتفع الين الياباني 0.02% إلى 163.1 مقابل الدولار مبددًا مكاسبه، وانخفضت العملة إلى 163.23 دولارًا يوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1986.

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