اضطرابات النوم لا تقتصر على التعب بل تمتد إلى تغييرات في الدماغ

توصّلت دراسة علمية أمريكية أجراها باحثون في جامعة (فلوريدا) الدولية، إلى أن اضطرابات النوم لا تقتصر آثارها على الشعور بالتعب خلال النهار، بل تمتد إلى تغييرات في مناطق من الدماغ المسؤولة عن الانتباه، واتخاذ القرارات، وتنظيم المشاعر.

وحلل الباحثون نتائج 57 دراسة سابقة اعتمدت على تقنيات تصوير الدماغ، وقارنوا بين المصابين بأنواع مختلفة من اضطرابات النوم، حيث وجدوا ارتباط هذه الاضطرابات بتغيرات في مناطق دماغية مهمة، من بينها القشرة الحزامية الخلفية والمهاد، وهما منطقتان ترتبطان بالسلوك والانفعالات ومعالجة المعلومات والتركيز.

وأشاروا إلى أن هذه التغيرات قد تفسّر بعض الأعراض التي يعاني منها المصابون، مثل تقلب المزاج، وضعف التحكم في المشاعر، وتراجع الانتباه، ما قد يزيد من احتمالية التعرض للإصابات، خصوصًا لدى كبار السن الذين يعانون من النوم المتقطع.

وقال الدكتور ماثيو ساذرلاند، عالم الأعصاب الإدراكية في الجامعة وقائد الفريق البحثي: “إن الدراسة تقدم فهمًا أوسع لكيفية تأثير اضطرابات النوم على بنية الدماغ ووظيفته، وقد تساعد في تطوير تدخلات علاجية أكثر دقة، ورعاية مخصصة للمرضى”.

وأكد الخبراء أن نتائج الدراسة قد تسهم في تطوير أدوات تشخيصية وعلاجات مخصصة لمختلف اضطرابات النوم، بما يدعم الحفاظ على وظائف الدماغ المرتبطة بالانتباه، واتخاذ القرار، والتوازن العاطفي.