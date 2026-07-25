اقتران القمر بقلب العقرب يزيّن سماء الحدود الشمالية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء أمس اقتران القمر بنجم قلب العقرب (Antares)، ألمع نجوم كوكبة العقرب، في مشهد فلكي استقطب اهتمام هواة الرصد والتصوير الفلكي، حيث ظهر النجم قريبًا من القمر فوق الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس، في ظاهرة أمكن رصدها بالعين المجردة في الأجواء الصافية.

وأوضح رئيس جمعية الفضاء والفلك زاهي الخليوي أن نجم قلب العقرب يُعد من ألمع النجوم في السماء الليلية، ويتميز بلونه الأحمر المائل إلى البرتقالي، ويقع على بُعد يقارب 550 سنة ضوئية من الأرض، كما يُعد أبرز نجوم كوكبة العقرب وأكثرها لمعانًا.

وبيّن الخليوي أن ما يُشاهد خلال الاقتران هو تقارب ظاهري بين القمر والنجم من منظور الراصد على سطح الأرض، ولا يعكس اقترابهما الحقيقي في الفضاء، إذ تفصل بينهما مسافات شاسعة، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تنتج عن الحركة المنتظمة للأجرام السماوية في مداراتها.

وأضاف أن الظواهر الفلكية من هذا النوع تسهم في تعزيز الوعي والثقافة الفلكية، وتشجع المهتمين على رصد الأجرام السماوية وتوثيقها، مبينًا أن صفاء الأجواء في منطقة الحدود الشمالية وانخفاض التلوث الضوئي في المواقع البرية يهيئان ظروفًا مثالية لمتابعة مثل هذه المشاهد الفلكية.