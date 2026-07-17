اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في سماء السعودية

أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر
شهدت سماء المملكة، مساء اليوم، اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في ظاهرة فلكية أمكن مشاهدتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة رصد.
ويظهر هذا الاقتران نتيجة الحركة الظاهرية للقمر والكواكب في مداراتها، ويُعد من الظواهر الفلكية الدورية التي تتكرر في أوقات مختلفة من العام، ويتيح للمهتمين برصد السماء متابعته وتصويره، لا سيما خلال فترة الشفق.
ويمكن توثيق الظاهرة باستخدام كاميرات الهواتف الذكية أو الكاميرات الرقمية، فيما تسهم المناظير في إظهار تفاصيل الهلال بصورة أوضح، بما في ذلك ضياء الأرض على الجزء غير المضاء من القمر.