طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى فندقي تجاري بجوار مسجد القبلتين اكتشاف بروتين قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج السكري من النوع الثاني رسميًا.. وليد الفراج يغادر مجموعة MBC بعد مسيرة امتدت 14 عامًا ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران الأرصاد: تأثير ظاهرة النينو على السعودية غير مباشر.. والاحتراق الحراري مجرد مصطلح متداول إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بغرامة وإيقاف التعاقدات السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة
اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بروتينًا صغيرًا داخل جينوم الميتوكوندريا البشرية، قد يسهم في تفسير بعض أسباب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويمهد لتطوير علاجات جديدة تستهدف اضطرابات التمثيل الغذائي.
وأوضح الباحثون، بعد تحليل بيانات صحية وجينية لأكثر من 15 ألف بالغ، أن متغيرًا جينيًا يؤثر في إنتاج البروتين الجديد (MENTSH) يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري، فيما أظهرت التجارب أن البروتين يحسن استجابة الخلايا للإنسولين، وأسهمت نسخ معدلة منه في الحد من زيادة الوزن لدى فئران خضعت لنظام غذائي غني بالدهون.
وأشار الفريق البحثي إلى أن الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية لمرضي السكري والسمنة مستقبلًا.