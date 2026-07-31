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اكتشاف بروتين قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج السكري من النوع الثاني

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ مساءً
اكتشاف بروتين قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج السكري من النوع الثاني
المواطن - واس

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اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بروتينًا صغيرًا داخل جينوم الميتوكوندريا البشرية، قد يسهم في تفسير بعض أسباب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويمهد لتطوير علاجات جديدة تستهدف اضطرابات التمثيل الغذائي.

وأوضح الباحثون، بعد تحليل بيانات صحية وجينية لأكثر من 15 ألف بالغ، أن متغيرًا جينيًا يؤثر في إنتاج البروتين الجديد (MENTSH) يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري، فيما أظهرت التجارب أن البروتين يحسن استجابة الخلايا للإنسولين، وأسهمت نسخ معدلة منه في الحد من زيادة الوزن لدى فئران خضعت لنظام غذائي غني بالدهون.

وأشار الفريق البحثي إلى أن الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية لمرضي السكري والسمنة مستقبلًا.

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