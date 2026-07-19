اكتمال مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

اكتملت اليوم مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448هـ، عائدين إلى بلدانهم بعد رحلة إيمانية متكاملة أدّى خلالها الضيوف مناسك العمرة، والصلاة في المسجد النبوي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية.

وعبّر الضيوف عن سعادتهم بما حظوا به من عناية واهتمام، مكّنهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي بكل يسر وطمأنينة، رافعين أكف الضراعة إلى الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.

وأشادوا بما لمسوه من حفاوة في الاستقبال، وتسهيلات وخدمات متكاملة رافقتهم طوال رحلتهم، من خلال توفير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح رحلتهم الإيمانية منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم إليها.

يُذكر أن الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ضمّت (250) معتمرًا ومعتمرة يمثلون (16) دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا، وهونج كونج، وتايوان، ومنغوليا.