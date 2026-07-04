اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع

أعلن البرنامج الوطني للتشجير اكتمال ثلاث فرص تبرع معتمدة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، خُصصت لدعم مشروعات زراعة الأشجار وإنشاء محميات مستدامة في رجال ألمع وقرية العليا والمجمعة، على مساحة تتجاوز (225.7) ألف متر مربع.

وأوضح البرنامج أن اكتمال فرص التبرع يعكس وعي المجتمع بأهمية تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وروح المشاركة في دعم مبادرات الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعظم الأثر البيئي والاجتماعي لهذه المشروعات.

وشملت الفرص المنفذة إنشاء محميات مستدامة في محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية، عبر زراعة (2000) شجرة على مساحة (220) ألف متر مربع، من خلال أكثر من (15) ألف عملية تبرع، بالشراكة مع جمعية الصمان الخضراء البيئية.

واكتملت فرصة التبرع في محافظة رجال ألمع، بالشراكة مع جمعية سنابل الزراعية، للإسهام في مكافحة التصحر وتأهيل الأودية على مساحة (2500) متر مربع، فيما اكتملت فرصة التبرع في محافظة المجمعة، بالشراكة مع جمعية البراري، عبر أكثر من (27) ألف عملية

تبرع؛ لدعم حماية البيئة ومكافحة التصحر وزيادة رقعة الغطاء النباتي على مساحة (3200) متر مربع.

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وقّع اتفاقية تعاون مع منصة “إحسان”؛ لتعزيز العمل الخيري والإنساني، والإسهام في تحقيق أثر بيئي ومالي مستدام، وتوفير فرص نوعية للمشاركة المجتمعية في مبادرات حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.