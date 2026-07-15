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الأجواء الماطرة تجذب زوار منتزه رغدان بالباحة

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
الأجواء الماطرة تجذب زوار منتزه رغدان بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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الباحة

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الباحة 01 صفر 1448 هـ الموافق 15 يوليو 2026 م واس
حفزت الأجواء الماطرة التي يشهدها منتزه رغدان بمنطقة الباحة اليوم، الأهالي والزوار على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمشاهد الضبابية، وسط أجواء صيفية معتدلة، عززت من جاذبية المنتزه بوصفه أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
وشهد المنتزه توافد أعداد من الزوار الذين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الماطرة، وما وفرته من مشاهد طبيعية جذابة في ظل ما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية، وبيئية تسهم في استقطاب المصطافين والزوار خلال موسم الصيف.
ورصد الأهالي والزوار والمصورون مشاهد من هطول الأمطار والأجواء الضبابية، التي أضفت على الموقع مزيدًا من الجمال، وأبرزت ما تزخر به المنطقة من طبيعة جبلية ومواقع سياحية متنوعة.
وأسهمت الممرات والجداول المائية الصناعية التي هيأتها أمانة الباحة في انسيابية تصريف مياه الأمطار، وإضفاء مشهد جمالي مع تدفق المياه عبرها بما عزز من جاذبية المنتزه، ومنح الزوار تجربة بصرية مميزة خلال الأجواء الماطرة.
وفي السياق ذاته واصلت الفرق الميدانية بالأمانة، أعمالها في المنتزه والمواقع المحيطة به، مع رفع مستوى الجاهزية، ومتابعة سلامة الزوار بما يسهم في توفير بيئة آمنة للاستمتاع بالمواقع البلدية في المنطقة.

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