الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسو #يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
أكد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أن خلو الأرض من البناء لا يعني بالضرورة خضوعها لرسوم الأراضي البيضاء، مشددًا على وجود مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد الأراضي المشمولة بتطبيق الرسوم.
وأوضح البرنامج أن من أبرز هذه الشروط أن تكون الأرض واقعة داخل حدود المدينة، وغير مطورة أو مبنية، وقابلة للبناء أو التطوير، إضافة إلى وجودها ضمن النطاق الجغرافي الذي سبق الإعلان عن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فيه.
وأضاف عبر منصة إكس أن معايير المساحة والاستخدام تُعد من العناصر الأساسية في تحديد مدى خضوع الأرض للرسم، لافتًا إلى أن الأراضي التي لا تستوفي هذه الاشتراطات لا تُصنف ضمن العقارات الخاضعة للرسوم.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى التحقق من استيفاء أراضيهم لجميع الشروط والضوابط المعتمدة قبل المبادرة بتسجيلها ضمن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بما يضمن الامتثال للإجراءات المنظمة وتجنب أي التباس بشأن آلية التطبيق.