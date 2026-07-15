الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسو

أكد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أن خلو الأرض من البناء لا يعني بالضرورة خضوعها لرسوم الأراضي البيضاء، مشددًا على وجود مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد الأراضي المشمولة بتطبيق الرسوم.

وأوضح البرنامج أن من أبرز هذه الشروط أن تكون الأرض واقعة داخل حدود المدينة، وغير مطورة أو مبنية، وقابلة للبناء أو التطوير، إضافة إلى وجودها ضمن النطاق الجغرافي الذي سبق الإعلان عن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فيه.

وأضاف عبر منصة إكس أن معايير المساحة والاستخدام تُعد من العناصر الأساسية في تحديد مدى خضوع الأرض للرسم، لافتًا إلى أن الأراضي التي لا تستوفي هذه الاشتراطات لا تُصنف ضمن العقارات الخاضعة للرسوم.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى التحقق من استيفاء أراضيهم لجميع الشروط والضوابط المعتمدة قبل المبادرة بتسجيلها ضمن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بما يضمن الامتثال للإجراءات المنظمة وتجنب أي التباس بشأن آلية التطبيق.