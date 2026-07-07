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الأرجنتينيون يهاجمون الفيفا قبل مباراة مصر

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
الأرجنتينيون يهاجمون الفيفا قبل مباراة مصر
المواطن - فريق التحرير

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أبدى عدد من مشجعي الأرجنتين غضبهم بعد أن عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ثمن نهائي كأس العالم أمام مصر.

ويواجه أبطال العالم المنتخب المصري يوم الثلاثاء، لكن هذا التعيين أثار مخاوف بين بعض الجماهير الأرجنتينية بسبب التنافس بين فرنسا والأرجنتين في السنوات الأخيرة.

الأرجنتينيون يهاجمون الفيفا

وتعليقاً على هذا الإعلان، شكك المشجعون في قرار فيفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المشجعين “قرار غير عادل. إنه أمر مثير للسخرية! يا لها من صدفة”، وعلق آخر “ألا يمكننا المطالبة باستبداله بشخص أكثر حيادية؟”.

وأضاف آخر: إنهم يريدون سرقتنا! لا ينبغي أن نسمح لفرنسي بقيادة مباراتنا.

وسيعاون ليتكسييه مواطناه الفرنسيان سيريل مونييه ومهدي رحموني، بينما سيتولى النرويجي إسبن إسكاس مهام الحكم الرابع، وسيكون إيزاك باشيفكين حكماً للفيديو المساعد.

يشارك الحكم البالغ من العمر 36 عاماً في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعد اختياره كأفضل حكم في الدوري الفرنسي لعامي 2023 و2024. وقد أدار بالفعل مباراتين في دور المجموعات خلال البطولة، فوز كوت ديفوار 1-0 على الإكوادور، وتعادل الرأس الأخضر سلبياً مع السعودية.

 

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