الأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال.. والمنتخب المصري يفرط في الفوز

تأهل منتخب الأرجنتين لربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة دراماتيكية.

في الشوط الأول، سجل المنتخب المصري هدفه الأول في شباك الأرجنتين، سجله اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 14 من الشوط الأول، من ضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس الأرجنتيني.

وتقدم المنتخب المصري بالهدف الثاني في شباك الأرجنتين في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني، ليعود الأرجنتين بقوة ويسجل ثلاثة أهداف على التوالي في شباك حارس منتخب مصر مصطفى شوبير.

مصطفى زيكو يضاعف النتيجة لمنتخب مصر ⚽️🇪🇬 pic.twitter.com/4kzuhZPKW5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2026

ويقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم، كما يشارك هيثم حسن أساسياً على حساب عمر مرموش.

ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر ويشعل المدرجات pic.twitter.com/EKbsd7EVrI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2026

وبلغ منتخب مصر ثمن النهائي بالفوز بركلات الترجيح على أستراليا عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وسيواجه الأرجنتين في لقاء الثلاثاء.

تشكيل منتخب مصر

وسبق أن التقى منتخبا مصر والأرجنتين ودياً في القاهرة عام 2008، حين فاز لاعبو “التانغو” 2-صفر بهدفي سيرجيو أغويرو ونيكولاس بورديسو، في غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم حافظ

وسط الملعب: إمام عاشور – مهند لاشين – مروان عطية

الهجوم: زيكو – محمد صلاح – هيثم حسن

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News