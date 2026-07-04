الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه المثير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32، وامتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة منذ بدايته، إذ تقدم المنتخب الأرجنتيني عند الدقيقة 29 عن طريق اللاعب ليونيل ميسي، قبل أن ينجح منتخب الرأس الأخضر في العودة وتعديل النتيجة عند الدقيقة 59 عن طريق لاعبه ديروي دوارتي، لتتواصل الندية بين الطرفين وسط محاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي واصل خلالها المنتخب الأرجنتيني ضغطه الهجومي، ليتمكن من تسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 93 عن طريق لاعبه ليساندرو مارتينيز، وعند الدقيقة 103، تمكن منتخب الرأس الأخضر من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب سيدني لوبيز، قبل أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 111 عن طريق اللاعب ديني بورجيس بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار، واصل منتخب الأرجنتين مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب مصر، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية من المونديال.