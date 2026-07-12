الأرجنتين تعبر سويسرا بثلاثية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026

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حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره السويسري بنتيجة (3 – 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب ماك أليستر في الدقيقة العاشرة، محافظًا على تقدمه حتى أدرك المنتخب السويسري التعادل في الدقيقة (67) بواسطة لاعبه دان ندوي، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1 – 1)، وتُحسم المواجهة في الشوطين الإضافيين.
وفي الوقت الإضافي، نجح اللاعب خوليان ألفاريز في إعادة التقدم للأرجنتين بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة (112)، قبل أن يؤكد اللاعب لاوتارو مارتينيز تأهل منتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.
وبهذا الفوز، واصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا في الدور نصف النهائي، ومواصلًا سعيه نحو المنافسة على لقب كأس العالم 2026.