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الأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
الأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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فاز فريق الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في مباراة دراماتيكية على ملعب “مرسيدس بنز”، مساء الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب “الأسود الثلاثة” الوحيد عن طريق أنطوني غوردون عند الدقيقة 55، فيما سجل إنزو فيرنانديز ولاتارو مارتينيز ثنائية منتخب الأرجنتين في الدقيقتين 86 و92+.

بهذه النتيجة، تأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب “الأسود الثلاثة” مباراة تحديد المركز الثالث مع فرنسا.

ووصلت الأرجنتين للمشهد الختامي في المونديال للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة 2022 التي توج فيها باللقب.

وسيلعب منتخب الارجنتين في نهائي كأس العالم مع إسبانيا في المباراة الختامية، بتاريخ 19 يوليو الجاري.

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