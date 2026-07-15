الأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

فاز فريق الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في مباراة دراماتيكية على ملعب “مرسيدس بنز”، مساء الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

أنطوني غوردون يضع إنجلترا في المقدّمة بهدف من صناعة مورغان روجرز pic.twitter.com/FFDQHwfvlf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 15, 2026

وجاء هدف منتخب “الأسود الثلاثة” الوحيد عن طريق أنطوني غوردون عند الدقيقة 55، فيما سجل إنزو فيرنانديز ولاتارو مارتينيز ثنائية منتخب الأرجنتين في الدقيقتين 86 و92+.

بهذه النتيجة، تأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب “الأسود الثلاثة” مباراة تحديد المركز الثالث مع فرنسا.

إنزو فيرنانديز يدرك التعادل لمنتخب الأرجنتين من تسديدة لا تُصدّ ولا تُردّ من خارج منطقة الجزاء#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/H0mNDeaTjA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 15, 2026

ووصلت الأرجنتين للمشهد الختامي في المونديال للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة 2022 التي توج فيها باللقب.

وسيلعب منتخب الارجنتين في نهائي كأس العالم مع إسبانيا في المباراة الختامية، بتاريخ 19 يوليو الجاري.