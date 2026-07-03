الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر وكولومبيا تلتقي غانا غدًا في ختام دور الـ(32) لمونديال 2026

تتواصل غدًا السبت منافسات دور الـ(32) من بطولة كأس العالم 2026، بإقامة مواجهتين مرتقبتين، تجمع الأولى المنتخب الأرجنتيني ونظيره منتخب الرأس الأخضر، ويلتقي المنتخب الكولومبي مع منتخب غانا، لحسم آخر بطاقات التأهل إلى دور الـ(16).

ويدخل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، مواجهته أمام منتخب الرأس الأخضر في مدينة ميامي، مستندًا إلى سجله المميز في البطولة، بعدما أنهى دور المجموعات متصدرًا لمجموعته، محافظًا على صلابته الدفاعية، في وقت يواصل فيه النجم ليونيل ميسي تقديم عروضه اللافتة بتسجيله 6 أهداف من أصل 8 أحرزها منتخب بلاده في النسخة الحالية، ليواصل تصدره قائمة هدافي المنتخب في البطولة حتى الأن.

ويعول المنتخب الأرجنتيني كذلك على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم لاوتارو مارتينيز، وإنزو فرنانديز، وكريستيان روميرو، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي أكد أهمية التعامل بحذر مع منافسه، مشيدًا بالمستويات التي قدمها منتخب الرأس الأخضر خلال دور المجموعات.

في المقابل، يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة واحدة من أبرز مفاجآت البطولة في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية دون أي خسارة في دور المجموعات، ولفت الأنظار بقوة دفاعه بقيادة الحارس فوزينيا، إلى جانب خبرة القائد ريان مينديز، وطموح المهاجم دايلون ليفرامينتو في مواصلة المشوار التاريخي للمنتخب الأفريقي.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي المنتخب الكولومبي نظيره الغاني في مدينة كانساس سيتي، وسط أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي الذي تصدر مجموعته، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم لويس دياز، ودانييل مونيوز، وجيفرسون ليرما، سعيًا لبلوغ دور الـ(16).

ويأمل المنتخب الغاني في استعادة أمجاده العالمية، مستفيدًا من خبرة عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم أنطوان سيمينيو، ومحمد قدوس، وتوماس بارتي، معتمدًا على تماسكه الدفاعي والانضباط التكتيكي لمجابهة القوة الهجومية للمنتخب الكولومبي.

وتختتم المباراتان منافسات دور الـ(32)، على أن يتأهل الفائزان لاستكمال مشوارهما في دور الـ(16)، ضمن النسخة الأولى من كأس العالم التي تُقام بمشاركة (48) منتخبًا.