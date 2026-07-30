فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% الأردن: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى شركة كدانة جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع
صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم الخميس، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.
وأكد أن إجراءات الاعتراض نفّذت بكفاءة واحترافية؛ ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.
وشدد الناطق الرسمي -وفقًا لوكالة أنباء “بترا”-، على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.