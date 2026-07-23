الأردن: إسقاط 4 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية استهدفت المملكة

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، مشيراً إلى أن الطائرات المسيّرة الست جرى اعتراضها وإسقاطها مساء أمس، مؤكداً أن العملية لم تُسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي توجّهت فور انتهاء العمليات إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء الأردنية، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يمسّ أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، مع التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.