الأردن تدين الاعتداء الإيراني على الناقلة السعودية “وديان”

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أدانت الأردن أمس، الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية (وديان) أثناء عبورها من مضيق هرمز؛ واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيانٍ، رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.