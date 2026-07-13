Icon

تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا Icon انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات Icon ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران Icon الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران Icon نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 Icon الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي Icon حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل Icon موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا Icon الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعترضت وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الأردني، اليوم، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة الأردن وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وشدد المصدر على أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلتين السعودية “وديان” والقطرية “الركيات”
أخبار رئيسية

المملكة تدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلتين...

أخبار رئيسية
الأردن تدين الاعتداء الإيراني على الناقلة السعودية “وديان”
السعودية

الأردن تدين الاعتداء الإيراني على الناقلة السعودية...

السعودية
هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
العالم

هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت...

العالم
واشنطن: شن ضربات عسكرية قوية ضد إيران ردًا على هجمات مضيق هرمز
العالم

واشنطن: شن ضربات عسكرية قوية ضد إيران...

العالم
دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب
العالم

دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح...

العالم
الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران
العالم

الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف...

العالم
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة في التعامل مع إيران
العالم

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة...

العالم
مسؤول أمريكي: التصعيد مع إيران قد يستمر يومًا أو حتى شهر
العالم

مسؤول أمريكي: التصعيد مع إيران قد يستمر...

العالم