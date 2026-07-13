الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي

اعترضت وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الأردني، اليوم، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة الأردن وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وشدد المصدر على أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.