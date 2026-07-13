تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية
اعترضت وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الأردني، اليوم، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.
وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة الأردن وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وشدد المصدر على أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.