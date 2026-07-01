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الأرصاد الجوية البريطانية: يونيو الماضي الأكثر حرارة في تاريخ إنجلترا

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٠ مساءً
الأرصاد الجوية البريطانية: يونيو الماضي الأكثر حرارة في تاريخ إنجلترا
المواطن- فريق التحرير

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أظهرت بيانات أولية، أن شهر يونيو الماضي كان أدفأ شهر يونيو تسجله إنجلترا في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، وثاني أدفأ شهر يونيو في تاريخ المملكة المتحدة ككل، وذلك بسبب موجة الحر الأخيرة التي شهدت أياما شديدة الحرارة وليالي دافئة.

وأظهرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن متوسط ​​درجة الحرارة في إنجلترا بلغ 17.1 درجة مئوية خلال يونيو الماضي، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 9ر16 درجة والمسجل في يونيو من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويعني هذا أن أدفأ ثلاثة شهور يونيو في إنجلترا منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1884 قد حدثت جميعها خلال العقد الحالي، حيث جاء يونيو لعام 2026 في المرتبة الأولى، ويونيو 2025 في المرتبة الثانية، ويونيو 2023 في المرتبة الثالثة.

وبلغ متوسط ​​درجة الحرارة على مستوى المملكة المتحدة 6ر15 درجة مئوية خلال يونيو الماضي؛ ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الرقم القياسي البالغ 8ر15 درجة والمسجل في عام 2023.

ومع استمرار موجة الحر، أعلنت عدة مستشفيات حالة الطوارئ، فيما تم إلغاء خدمات القطارات، وتعطيل جلسات في المحاكم، وإغلاق العديد من المدارس ودور الحضانة.

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