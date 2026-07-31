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الأرصاد: تأثير ظاهرة النينو على السعودية غير مباشر.. والاحتراق الحراري مجرد مصطلح متداول

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الأرصاد: تأثير ظاهرة النينو على السعودية غير مباشر.. والاحتراق الحراري مجرد مصطلح متداول
المواطن - فريق التحرير

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نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، صحة ما يُتداول بشأن ما يُعرف بالاحتراق الحراري، مؤكدًا أن هذا المصطلح لا يستند إلى أي تقارير أو مراجع علمية معتمدة، وأن المرجعية في متابعة الظواهر المناخية تظل للتقارير الصادرة عن الجهات العلمية المختصة.

وأوضح القحطاني، خلال حديثه في برنامج إم بي سي في أسبوع، أن ما يُنشر حول الاحتراق الحراري يتعارض مع التقارير العلمية الصادرة عن المنظمات الدولية والمركز الإقليمي للتغير المناخي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات يغلب عليها الطابع الإعلامي ولا تستند إلى أسس علمية موثوقة.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المركز الإقليمي للتغير المناخي تُبنى على منهجيات علمية متخصصة لرصد تأثير الظواهر المناخية على المملكة والجزيرة العربية، وتمثل مؤشرات أولية يعتمد عليها المركز الوطني للأرصاد في إصدار توقعاته الجوية.

وأكد أن المركز الإقليمي يواصل مراقبة أبرز الظواهر المناخية العالمية، وفي مقدمتها ظاهرة النينو، موضحًا أن الدراسات العلمية تشير إلى أن تأثيرها على المملكة والجزيرة العربية يأتي بصورة غير مباشرة.

وأضاف أن ظاهرة النينو تنتج عن ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات، ما يؤدي إلى اضطرابات مناخية تشمل موجات حر وأمطارًا غزيرة وفترات جفاف في المناطق المتأثرة بها بشكل مباشر، بينما يبقى تأثيرها على المملكة محدودًا.

 

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