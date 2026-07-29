الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى الإنذار الأحمر على القطاع الجبلي بجازان

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رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في منطقة جازان إلى الأحمر من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان سيول غزيرة على القطاع الجبلي.
كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على المحافظات الساحلية، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.