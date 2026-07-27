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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدة ماطق

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدة ماطق
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول مساءً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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