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“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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