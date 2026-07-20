الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر

صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4% الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3% الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (322) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.