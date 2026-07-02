الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية

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أعلنت الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم بدء التقديم على 4 برامج تدريبية، تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، إضافة إلى برنامج فني التعقيم الطبي، وبرنامج فني تخطيط القلب، والتي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.
وأتاحت الأكاديمية التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداءً من اليوم وحتى 5 يوليو من الشهر الجاري لتخصصي فني التعقيم الطبي، وفني تخطيط القلب، فيما سيكون يوم 7 يوليو هو انتهاء فترة التقديم لبقية البرامج.
ودعت الأكاديمية الراغبين في التقديم، الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: https://ha.edu.sa/