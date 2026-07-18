الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا

هطلت أمطار غزيرة على منطقة سول الكبرى وإقليم جانجون شرق كوريا ليلًا، مما أدى إلى غرق منازل وطرق وتسبّبت في نحو 540 بلاغًا عن تضرر ممتلكات.

وأفاد المقر المركزي للسلامة وتدابير مكافحة الكوارث، بأن الأمطار التي سقطت شكّلت طبقة من المياه على اليابسة بعمق 20 سم في منطقة سول وإقليم جانجون شرق البلاد بين منتصف الليل والعاشرة من صباح اليوم، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية. وتلقت السلطات 148 بلاغًا عن غرق المنازل والطرق و392 بلاغًا عن سقوط أشجار وغيرها من الأنقاض.

وحذّر المقر المركزي من استمرار الأمطار الغزيرة حتى غد الأحد، فيما ستتكون طبقة من المياه على اليابسة بعمق 300 ملم في بعض المناطق.