Icon

المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع Icon الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف منشآت حيوية Icon أوامر إجلاء للسكان بسبب العواصف والأمطار في بولندا Icon وزارة الحج والعمرة: ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5%  Icon الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية Icon الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد Icon القتل تعزيرًا لأحد الجناة في تبوك لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة Icon ضبط 15836 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٩ مساءً
الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت أمطار غزيرة على منطقة سول الكبرى وإقليم جانجون شرق كوريا ليلًا، مما أدى إلى غرق منازل وطرق وتسبّبت في نحو 540 بلاغًا عن تضرر ممتلكات.

وأفاد المقر المركزي للسلامة وتدابير مكافحة الكوارث، بأن الأمطار التي سقطت شكّلت طبقة من المياه على اليابسة بعمق 20 سم في منطقة سول وإقليم جانجون شرق البلاد بين منتصف الليل والعاشرة من صباح اليوم، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية. وتلقت السلطات 148 بلاغًا عن غرق المنازل والطرق و392 بلاغًا عن سقوط أشجار وغيرها من الأنقاض.

وحذّر المقر المركزي من استمرار الأمطار الغزيرة حتى غد الأحد، فيما ستتكون طبقة من المياه على اليابسة بعمق 300 ملم في بعض المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد