الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد عامين من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي قضت بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه في أقرب وقت.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، بمقتل ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل، في الضفة الغربية منذ الخميس الماضي، مشيرةً إلى أن مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية نفذوا هجمات على تجمعات فلسطينية، شملت الاعتداء على السكان وتدمير الممتلكات ومصادرتها وإحراق مساجد، إلى جانب تشديد القيود على الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتصاعد الدعوات إلى الانتقام والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف والاستيطان وإنهاء الاحتلال.

وفي قطاع غزة، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تفاقم المخاطر الصحية نتيجة انتشار القوارض وتدهور خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أن شركاء العمل الإنساني يعملون على توسيع عمليات مكافحة القوارض وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، بدعم من الإمدادات التي وصلت إلى القطاع.

وأشار المكتب إلى استمرار التحديات المتعلقة بالحصول على المياه، موضحًا أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تنفيذ مشروعات لدعم خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم، وأن نحو 430 ألف طفل التحقوا بأكثر من 600 موقع تعليمي مؤقت، فيما لا يزال قرابة نصف الأطفال في سن الدراسة يفتقرون إلى فرص تعليم كافية.