Icon

وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon مصرع ثلاثة من رجال الإطفاء وإخلاء قرى في اليونان جراء حرائق الغابات Icon ترامب: تلقيت إحاطة بما حدث في مصر Icon صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي Icon هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان Icon جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ Icon القمر الكامل لشهر يوليو يزيّن سماء الحدود الشمالية Icon البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن Icon الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد عامين من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي قضت بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه في أقرب وقت.
وأفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، بمقتل ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل، في الضفة الغربية منذ الخميس الماضي، مشيرةً إلى أن مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية نفذوا هجمات على تجمعات فلسطينية، شملت الاعتداء على السكان وتدمير الممتلكات ومصادرتها وإحراق مساجد، إلى جانب تشديد القيود على الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتصاعد الدعوات إلى الانتقام والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف والاستيطان وإنهاء الاحتلال.
وفي قطاع غزة، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تفاقم المخاطر الصحية نتيجة انتشار القوارض وتدهور خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أن شركاء العمل الإنساني يعملون على توسيع عمليات مكافحة القوارض وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، بدعم من الإمدادات التي وصلت إلى القطاع.
وأشار المكتب إلى استمرار التحديات المتعلقة بالحصول على المياه، موضحًا أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تنفيذ مشروعات لدعم خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم، وأن نحو 430 ألف طفل التحقوا بأكثر من 600 موقع تعليمي مؤقت، فيما لا يزال قرابة نصف الأطفال في سن الدراسة يفتقرون إلى فرص تعليم كافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد