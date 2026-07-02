ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32% ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير الثعلب الأحمر.. أكبر أنواع الثعالب البرية وأكثرها انتشارًا في المملكة الأمم المتحدة عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، وذلك في معرض تعليقه على الانفجار الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، الخميس.
ونقل المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي تعازي الأمين العام الأممي إلى أسر ضحايا الانفجار، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
وأضاف دوجاريك، أن جوتيريش، يشدد على ضرورة تحديد المسئولين عن الانفجار وتقديمهم إلى العدالة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.