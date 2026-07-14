الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، الثلاثاء، تعرض 3 ناقلات لاستهدافات منفصلة قبالة سواحل محافظتي مسندم وجنوب الشرقية، ما أسفر، وفق بيانات أولية، عن إصابة 6 وفقدان 3 من أفراد طواقمها.

وأفاد المركز، في سلسلة بيانات، بأن ناقلة تعرضت للاستهداف على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل محافظة جنوب الشرقية، قبل إخلاء طاقمها المكون من 23 فردا عبر إحدى الوسائط البحرية الموجودة قرب موقع الحادث.

وأكد أن جميع أفراد طاقم الناقلة “بصحة جيدة”.

أما الناقلة الثانية، التي ترفع علم ليبيريا، فتعرضت للاستهداف على بعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

ولفت المركز إلى أنه جرى إخلاء طاقم الناقلة المكون من 21 فردا، بينهم 6 مصابين.

ولم يوضح الجهات المالكة للناقلتين.

وفي بيان لاحق، أعلن المركز تعرض ناقلة النفط “الباهية”، المملوكة لشركة “AL BAHYAH INC” ومقرها الإمارات، للاستهداف على بعد 9.1 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

وأضاف أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الحادث، مشيرا إلى إخلاء 18 فردا من طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية كانت موجودة بالقرب من الموقع.

وأكد المركز أن 3 أفراد من طاقم الناقلة ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يحدد المركز، في بياناته الأولية، الجهة التي نفذت الاستهدافات أو طبيعة الأسلحة المستخدمة.

وتأتي الحوادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز وبحر عمان، بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ السبت هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، فيما أعلنت بعض تلك الدول سقوط ضحايا مدنيين وتضرر منشآت مدنية جراء الهجمات الإيرانية.