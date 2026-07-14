Icon

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران Icon الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات Icon برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز Icon عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني Icon السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر Icon الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان Icon 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24” Icon الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها Icon عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ مساءً
الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، الثلاثاء، تعرض 3 ناقلات لاستهدافات منفصلة قبالة سواحل محافظتي مسندم وجنوب الشرقية، ما أسفر، وفق بيانات أولية، عن إصابة 6 وفقدان 3 من أفراد طواقمها.

وأفاد المركز، في سلسلة بيانات، بأن ناقلة تعرضت للاستهداف على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل محافظة جنوب الشرقية، قبل إخلاء طاقمها المكون من 23 فردا عبر إحدى الوسائط البحرية الموجودة قرب موقع الحادث.

وأكد أن جميع أفراد طاقم الناقلة “بصحة جيدة”.

أما الناقلة الثانية، التي ترفع علم ليبيريا، فتعرضت للاستهداف على بعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

ولفت المركز إلى أنه جرى إخلاء طاقم الناقلة المكون من 21 فردا، بينهم 6 مصابين.

ولم يوضح الجهات المالكة للناقلتين.

وفي بيان لاحق، أعلن المركز تعرض ناقلة النفط “الباهية”، المملوكة لشركة “AL BAHYAH INC” ومقرها الإمارات، للاستهداف على بعد 9.1 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

وأضاف أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الحادث، مشيرا إلى إخلاء 18 فردا من طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية كانت موجودة بالقرب من الموقع.

وأكد المركز أن 3 أفراد من طاقم الناقلة ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يحدد المركز، في بياناته الأولية، الجهة التي نفذت الاستهدافات أو طبيعة الأسلحة المستخدمة.

وتأتي الحوادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز وبحر عمان، بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ السبت هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، فيما أعلنت بعض تلك الدول سقوط ضحايا مدنيين وتضرر منشآت مدنية جراء الهجمات الإيرانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
السعودية

سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة...

السعودية
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
العالم

سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم...

العالم