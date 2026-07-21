الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.