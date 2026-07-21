Icon

الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا Icon استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية Icon تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات Icon القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية Icon البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام Icon أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا Icon واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% Icon الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية Icon رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٥ مساءً
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
السعودية

ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة

السعودية