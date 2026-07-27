الاتحاد السعودي للهجن يستكمل تطوير ميدان الطائف استعدادًا لمهرجان ولي العهد للهجن 2026 هيئة الطرق: مساران رئيسان يسهّلان الوصول برًّا من الرياض إلى الوجهات السياحية في حائل الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد جامعة جازان تفتح باب التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية جامعة الأميرة نورة تُطلق نظام “التسريع الأكاديمي” للطالبات المستجدات البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.