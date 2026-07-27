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“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٦ مساءً
“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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