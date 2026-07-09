الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة

دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الجهات الحكومية والخاصة وجميع المستخدمين إلى الإسراع في تطبيق التحديثات الأمنية الخاصة بمنتجات Drupal، وذلك عقب صدور تنبيه أمني رفيع الخطورة يتعلق بعدد من الثغرات التي عالجتها الشركة المطورة عبر تحديثات جديدة.

وأوضح المركز أن التنبيه، المصنف بدرجة “عالٍ جداً” ويحمل الرقم 2026-7621، يأتي في إطار متابعة المستجدات الأمنية والتنبيه إلى المخاطر المحتملة، مشيراً إلى أن شركة Drupal نشرت تفاصيل التحديثات والإجراءات اللازمة عبر موقعها الرسمي.

وأكد المركز أهمية المبادرة بتطبيق التحديثات الأمنية في أسرع وقت، لما لها من دور في الحد من المخاطر السيبرانية المحتملة، وتعزيز حماية الأنظمة والبيانات من محاولات الاستغلال والهجمات الإلكترونية.