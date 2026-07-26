الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1447/1448هـ (2026م) بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (199,395,084) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (134,271) طنًّا، وذلك لعدد (569) مزارعًا.

يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدأ اعتبارًا من 12 أبريل 2026م.