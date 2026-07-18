الأونكتاد: المملكة ضمن أكبر 20 جهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر

تقدمت المملكة إلى المركز الـ 13 عالميًا بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 17 في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

وبحسب التقرير، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 32.6 مليار دولار في 2025، مقارنةً بـ21.3 مليار دولار في 2024، مسجلةً نموًا يقارب 53%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء ارتفاع الثقة مع تنامي جاذبية القطاعات الإستراتيجية المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الطاقة، البنية التحتية، التقنية، الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.

ويشكل الأداء رسالة ثقة من مجتمع الأعمال الدولي تجاه البيئة الاستثمارية السعودية، والتسهيلات التشريعية غير المسبوقة، وتمكين المستثمرين الإستراتيجيين من تحقيق أهدافهم الاقتصادية، عبر التكامل والمواءمة القطاعية بين الفرص الحكومية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأكد التقرير قصة التطور التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي جاءت لرفع تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية، عبر حزمةٍ من المبادرات لتمكين المستثمرين من دخول السوق بخطوات ميسرة.