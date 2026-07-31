الأيدي السعودية في مجال صيانة السيارات.. من الهواية إلى المهنة الواعدة

في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولًا متسارعًا في مختلف القطاعات، برزت الكفاءات الوطنية في العديد من المهن الفنية والتقنية، ومن بينها مجال صيانة السيارات، الذي أصبح يشهد حضورًا متزايدًا للشباب السعودي، الذين نجحوا في تحويل شغفهم بعالم المحركات إلى مهنة احترافية وفرصة استثمارية واعدة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” نماذج ملهمة لشباب سعوديين تمكّنوا من إثبات حضورهم في هذا القطاع، مستفيدين من برامج التأهيل والتدريب، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية لتمكين أبناء الوطن في المهن الفنية والحرفية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تخصصات التقنية الميكانيكية، بما يشمل ميكانيكا وكهرباء السيارات، عبر مرحلتين تدريبيتين، الأولى الدبلوم الثانوي في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد التدريب في السجون، مع أولوية الإكمال إلى مرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات التقنية بمختلف مناطق المملكة، وفق خطط تدريبية تهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لدعم مسارهم المهني.

وبلغ عدد المتدربين في هذه التخصصات خلال العام التدريبي 1447هـ أكثر من 12 ألف متدرب، فيما تجاوز عدد الخريجين ألفي خريج خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تقديم مزايا مالية تشمل مكافأة شهرية، ومكافآت للمتميزين، ومكافأة تخرج وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالله “أحد المهتمين في هذا المجال”, أن علاقته بعالم السيارات بدأت منذ سنوات الطفولة، قبل أن يدعم شغفه بالدراسة الأكاديمية والتخصص في هندسة ميكانيكا السيارات، مشيرًا إلى أن خبرته الفعلية في هذا المجال تجاوزت عشرة أعوام، اكتسب خلالها خبرات عملية وعلمية أسهمت في تطوير مهاراته الفنية.

وأكد أن قطاع صيانة السيارات يشهد نموًا ملحوظًا في أعداد الكوادر الوطنية العاملة فيه، مبينًا أن الشباب السعودي أثبت قدرته على المنافسة والتميز من خلال تقديم خدمات احترافية تعتمد على المعرفة التقنية واستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في تشخيص الأعطال وصيانة المركبات.

من جانبه، أوضح فني الميكانيكا والكهرباء ناصر الناصر، أن بداياته كانت من داخل منزله عبر إصلاح سياراته الخاصة وسيارات أفراد أسرته وأصدقائه، قبل أن يعمل في عدد من الشركات المتخصصة لاكتساب الخبرة العملية وبناء سمعة مهنية مكّنته لاحقًا من افتتاح ورشته الخاصة.

وأشار إلى أن مهنة صيانة السيارات أصبحت من المهن الجاذبة اقتصاديًا، في ظل الطلب المتزايد على الفنيين المؤهلين، لافتًا النظر إلى أن الدعم والتمويل المقدمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهما في تشجيع العديد من الشباب على دخول هذا المجال وتحويله إلى مشاريع استثمارية ناجحة، مشيرًا إلى أن متوسط دخل الفني المتخصص قد يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف ريال شهريًا، وقد يرتفع بشكل أكبر لأصحاب الورش والمختصين في بعض المجالات الدقيقة، مما يجعل من القطاع فرصة واعدة للشباب.

بدوره، أوضح المهندس محمد الزهراني، أن شغفه بالمهنة بدأ منذ المرحلة الثانوية، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها من والده، قبل أن يواصل تطوير مهاراته من خلال الدراسة والتدريب المتخصص في مجالي الميكانيكا والكهرباء.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أسهمت في تسهيل الوصول إلى المعلومات الفنية والشروحات المتخصصة، مما أتاح للشباب فرصًا أكبر للتعلم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن صيانة السيارات الحديثة لم تعد تعتمد على الخبرة التقليدية فقط، بل أصبحت تتطلب استخدام أجهزة التشخيص الإلكتروني والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، ومنها استخدام “مفتاح العزم” لضبط قوة شد القطع وفق المعايير المحددة من الشركات المصنعة، إضافة إلى أن التطور المتسارع في الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات داخل المركبات يستدعي وجود كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة التقنية والقدرة على مواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.

وتشهد تخصصات الميكانيكا والكهرباء المتعلقة بالمركبات إقبالًا متزايدًا من الشباب السعودي، بالتزامن مع النمو المستمر في أعداد المركبات بالمملكة والتطور المتسارع في تقنيات صناعة السيارات، الأمر الذي عزز الحاجة إلى فنيين مؤهلين قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة.

وحول هذا الشأن، أوضح مدرب بقسم ميكانيكا السيارات بالمعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض المهندس منصور محمد الثبيتي، أن مهنة صيانة السيارات شهدت تحولًا كبيرًا مع تطور المركبات الحديثة، مبينًا أن السيارات لم تعد تعتمد على الأنظمة الميكانيكية التقليدية فقط، بل أصبحت تضم منظومات إلكترونية متقدمة ووحدات تحكم وحساسات ذكية تتطلب من الفنيين امتلاك مهارات متخصصة في التشخيص الإلكتروني واستخدام أجهزة الفحص الحديثة وقراءة أكواد الأعطال وإعادة برمجة بعض الأنظمة، إلى جانب القدرة على التعامل مع مختلف التقنيات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة السيارات.

وأكد الثبيتي أن مواكبة هذا التطور تتطلب تحديثًا مستمرًا للبرامج التدريبية وأجهزة الفحص المستخدمة في المعاهد والكليات، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الجهات المتخصصة في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية والسيارات ذاتية القيادة، من شأنه أن يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التقنيات المستقبلية، بما ينعكس على جودة مخرجات التدريب ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وقال: إن قطاع صيانة السيارات يتجه نحو مرحلة أكثر تقدمًا مع انتشار المركبات الكهربائية وأنظمة القيادة الذكية وتقنيات السلامة الحديثة، مما يستدعي التركيز على التدريب العملي وتنمية مهارات حل المشكلات داخل الورش، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد فنيين مؤهلين يمتلكون المعرفة التقنية والمهارات التطبيقية يمثل ركيزة أساسية لمواكبة التحول الذي يشهده قطاع السيارات ودعم مستقبل المهنة في المملكة

وتؤكد النماذج السعودية الناجحة في هذا المجال أن الشغف، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر، قادران على تحويل الهواية إلى مهنة احترافية ومصدر دخل مستدام، في مشهد يعكس التحول الذي تشهده المملكة نحو تمكين أبنائها في مختلف القطاعات المهنية والفنية، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل.