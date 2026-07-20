الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر مايو 2026، حيث سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا نسبته 11.4% خلال الشهر نفسه مقارنةً بمايو 2025، مدعومًا بنمو عدد من الأنشطة الاقتصادية من أبرزها نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 38.7%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 9.6%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 3.6%، وارتفاع نشاط التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.5% و12.9%.

وعلى أساس شهري، فقد سجّل مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا نسبته 2.9% مقارنةً بشهر أبريل 2026م، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.6%، وارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.2%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.3%، إضافةً إلى ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 1.1%، وارتفاع أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.9%.

كما شهدت رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2026م انخفاضًا سنويًا بنسبة 33.3% ليصل عددها إلى 5,056 رخصة مقارنةً بـ 7,584 رخصة في مايو 2025م، فيما سجّلت انخفاضًا شهريًا بنسبة 25.7% مقارنةً بشهر أبريل 2026م الذي بلغ عدد الرخص الصادرة فيه 6,803 رخص.

يُذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى من المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال بالمملكة.