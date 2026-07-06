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السعودية

الإخلاء الطبي ينقل مواطنتين من إسطنبول لاستكمال العلاج في المملكة

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
الإخلاء الطبي ينقل مواطنتين من إسطنبول لاستكمال العلاج في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول، اليوم الاثنين، نقل حالتين طبيتين لمواطنتين من مدينة إسطنبول إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك لاستكمال علاجهما، في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين في الخارج.

وأوضحت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن موظفًا من قسم شؤون السعوديين رافق المواطنتين في المطار حتى استكمال إجراءات نقلهما، بما يضمن تقديم الدعم والرعاية اللازمة خلال رحلة الإخلاء الطبي.

وأضافت القنصلية السعودية في إسطنبول، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع المواطنين خارج المملكة وتقديم الخدمات القنصلية والإنسانية لهم، متمنية للمواطنتين الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

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