الإخلاء الطبي ينقل مواطنتين من إسطنبول لاستكمال العلاج في المملكة

وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبًا سنويًّا إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية في تسع دول صديقة مقتل وإصابة 330 طفلًا في السودان خلال 6 أشهر ضبط مواطنٍ مخالفٍ لنظام البيئة بمحمية طويق الطبيعية أمانة القصيم ترفع أكثر من 336 ألف طن من النفايات روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا تؤكد سقوط 9 قتلى الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية القُمر بذكرى الاستقلال بلجيكا تستغرب تعليق إيقاف بالوجون قبل مواجهة أمريكا في كأس العالم 2026 فلكية جدة: اليوم.. الأرض تبلغ أبعد نقطة عن الشمس أمير الرياض يعزي في وفاة رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
باشرت القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول، اليوم الاثنين، نقل حالتين طبيتين لمواطنتين من مدينة إسطنبول إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك لاستكمال علاجهما، في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين في الخارج.
وأوضحت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن موظفًا من قسم شؤون السعوديين رافق المواطنتين في المطار حتى استكمال إجراءات نقلهما، بما يضمن تقديم الدعم والرعاية اللازمة خلال رحلة الإخلاء الطبي.
وأضافت القنصلية السعودية في إسطنبول، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع المواطنين خارج المملكة وتقديم الخدمات القنصلية والإنسانية لهم، متمنية للمواطنتين الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.
في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج، باشرت القنصلية العامة في إسطنبول اليوم الاثنين نقل حالتين طبيتين لمواطنتين من إسطنبول عبر طائرة الاخلاء الطبي إلى المملكة وذلك لإستكمال علاجهم، وقد رافقهم بالمطار موظف من قسم شؤون السعوديين، مع صادق الدعوات لهم بالشفاء pic.twitter.com/NncqlMuOat
— القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) July 6, 2026