الإعصار “فائق” يتجه نحو جزر أمريكية في المحيط الهادئ

يقترب إعصار “فائق” اليوم السبت من الأراضي الأمريكية، هو الثاني من نوعه منذ أبريل، فيما يستعدّ سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية لرياح تعادل في شدّتها أعاصير الفئة الخامسة.

وقال مركز الإنذار المشترك بالأعاصير: “إن الإعصار “بافي” يبعد مئات الكيلومترات شرقي الأرخبيل، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، وهبّات وصلت إلى 314 كيلومترًا في الساعة”.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أن التوقعات الحالية “ترسم صورة قاتمة لجزر ماريانا”، داعية سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية إلى الاستعداد لظروف عاصفة مدارية.

وتوافد سكان الجزر، البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، في الأيام الأخيرة إلى محطات الوقود ومحال أدوات البناء ومواده والمتاجر الكبرى لشراء الأغذية والمياه والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وألقت الاستعدادات للإعصار بظلالها على احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، حيث أعلنت كل من غوام وجزر ماريانا الشمالية حالة الطوارئ.

ويقطن جزر ماريانا الشمالية نحو 40 ألف نسمة، بينما يعيش نحو 170 ألفًا في غوام المجاورة، التي تُعدّ إقليمًا أمريكيًا منفصلًا.

وكان الإعصار الفائق “سينلاكو” ضرب المنطقة في منتصف أبريل، متسبّبًا في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف واقتلاع الأشجار وقلب السيارات واقتلاع الأسطح المعدنية للمباني.