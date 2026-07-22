الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق “وقاء” ينفذ حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في عرعر ورفحاء طيران ناس يؤكد شراء 25 طائرة جديدة من إيرباص تشمل 20 طائرة A321neo و5 طائرات A330neo عريضة البدن وقاء يطلق حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار بالقصيم باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للسعودية نجاح أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن بالرياض أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 4 طلاب من تعليم الرياض يفوزون بالميداليات الفضية والبرونزية في أولمبياد الكيمياء والأحياء والرياضيات الدولي ضبط مخالف لنظام البيئة في عسير ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت
أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.