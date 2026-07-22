الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.