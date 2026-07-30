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الإمارات تستنكر استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
الإمارات تستنكر استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة
المواطن - واس

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائراتٍ مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيانٍ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

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