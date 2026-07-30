الإمارات تستنكر استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائراتٍ مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيانٍ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.