الإمارات تنفي سماع دوي انفجارات في وسط دبي: تحروا الدقة

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نفت سلطات الإمارات، مساء أمس الخميس، سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان صحفي : “ننفي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي”، مؤكدا أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة.
وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة.