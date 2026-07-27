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الاتحاد السعودي للهجن يستكمل تطوير ميدان الطائف استعدادًا لمهرجان ولي العهد للهجن 2026

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤١ مساءً
الاتحاد السعودي للهجن يستكمل تطوير ميدان الطائف استعدادًا لمهرجان ولي العهد للهجن 2026
المواطن - فريق التحرير

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استكمل الاتحاد السعودي للهجن تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية في ميدان الطائف للهجن، ضمن استعداداته لاستضافة مهرجان ولي العهد للهجن 2026؛ وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جاهزية الميدان لخدمة الملاك والمضمرين والمشاركين.
وشملت الأعمال إنشاء مسار تدريبي بطول (11) كيلومترًا يحيط بمضمار الـ(10) كيلومترات، ويربطه بمضمار الـ(6) كيلومترات في الميدان الجنوبي، إضافة إلى ربط العزب في الميدانين، بما يسهم في تحسين الحركة ورفع كفاءة التشغيل.
وتضمنت المشاريع تأهيل مضامير السباقات عبر توريد وفرش أكثر من (38) ألف متر مكعب من التربة، شملت مضامير الـ(10) والـ(6) والـ(5) والـ(2) كيلومتر، إلى جانب مضمار الـ(6) كيلومترات في الميدان الجنوبي، بما يهيئ بيئة مناسبة للتدريب وإقامة المنافسات.
كما أنشأ الاتحاد خمس بوابات انطلاق جديدة لمضمار الـ(6) كيلومترات في الميدان الجنوبي؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاركين، وتنظيم عمليات الانطلاق، وتعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب توزيع قطع أراضٍ لملاك الهجن في المخطط الجديد.
وتتواصل الأعمال التطويرية بالميدان، إذ يجري استكمال تنفيذ أعمال سفلتة المدخل الرئيس للميدان الشرقي، إلى جانب تطوير مضمار الـ(6) كيلومترات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمرافق ميدان الطائف، بما يواكب مكانة مهرجان ولي العهد للهجن، أحد أكبر وأبرز مهرجانات رياضة الهجن على المستويين المحلي والدولي.

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