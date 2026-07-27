الاتحاد السعودي للهجن يستكمل تطوير ميدان الطائف استعدادًا لمهرجان ولي العهد للهجن 2026

هيئة الطرق: مساران رئيسان يسهّلان الوصول برًّا من الرياض إلى الوجهات السياحية في حائل الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد جامعة جازان تفتح باب التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية جامعة الأميرة نورة تُطلق نظام “التسريع الأكاديمي” للطالبات المستجدات البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026 الصين: بداية وساطة جديدة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران
استكمل الاتحاد السعودي للهجن تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية في ميدان الطائف للهجن، ضمن استعداداته لاستضافة مهرجان ولي العهد للهجن 2026؛ وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جاهزية الميدان لخدمة الملاك والمضمرين والمشاركين.
وشملت الأعمال إنشاء مسار تدريبي بطول (11) كيلومترًا يحيط بمضمار الـ(10) كيلومترات، ويربطه بمضمار الـ(6) كيلومترات في الميدان الجنوبي، إضافة إلى ربط العزب في الميدانين، بما يسهم في تحسين الحركة ورفع كفاءة التشغيل.
وتضمنت المشاريع تأهيل مضامير السباقات عبر توريد وفرش أكثر من (38) ألف متر مكعب من التربة، شملت مضامير الـ(10) والـ(6) والـ(5) والـ(2) كيلومتر، إلى جانب مضمار الـ(6) كيلومترات في الميدان الجنوبي، بما يهيئ بيئة مناسبة للتدريب وإقامة المنافسات.
كما أنشأ الاتحاد خمس بوابات انطلاق جديدة لمضمار الـ(6) كيلومترات في الميدان الجنوبي؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاركين، وتنظيم عمليات الانطلاق، وتعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب توزيع قطع أراضٍ لملاك الهجن في المخطط الجديد.
وتتواصل الأعمال التطويرية بالميدان، إذ يجري استكمال تنفيذ أعمال سفلتة المدخل الرئيس للميدان الشرقي، إلى جانب تطوير مضمار الـ(6) كيلومترات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمرافق ميدان الطائف، بما يواكب مكانة مهرجان ولي العهد للهجن، أحد أكبر وأبرز مهرجانات رياضة الهجن على المستويين المحلي والدولي.