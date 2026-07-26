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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (44) فلسطينيًا على الأقل، بينهم سيدات وأسرى سابقون، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس، وطولكرم، وجنين.
وفي السياق، أقدم مستعمرون على إحراق مسجد قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، تزامن ذلك مع تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

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