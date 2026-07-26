البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (44) فلسطينيًا على الأقل، بينهم سيدات وأسرى سابقون، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس، وطولكرم، وجنين.
وفي السياق، أقدم مستعمرون على إحراق مسجد قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، تزامن ذلك مع تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.