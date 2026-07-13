البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الاثنين، أن الجيش الأميركي سيبدأ فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية في تمام الساعة 2000 بتوقيت غرينتش يوم 14 يوليو.

وقالت “الحصار كامل يشمل الساحل الإيراني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ الإيرانية ومحطات النفط”، مضيفة “الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية”.

كما أوضحت أنه سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شريطة خضوعها للتفتيش.