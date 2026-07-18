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البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
وذكرت لقيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم السبت.
ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، شددت القيادة العامة، على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

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