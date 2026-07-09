Icon

الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي Icon وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة Icon المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة Icon منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا Icon أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة Icon البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد  Icon وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا Icon ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري Icon إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد 

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة صباح اليوم الخميس، مؤكدة أن القوات المسلحة البحرينية تواصل أداء مهامها الدفاعية بكفاءة عالية وفي أعلى درجات الجاهزية.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي من خلال استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين داخل مملكة البحرين، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت بنجاح مع الاعتداءات الجوية وتمكنت من إحباطها.

وأكدت أن جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية في حالة استعداد كامل لحماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، مؤكدة أن فرق هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع هذه الأجسام حفاظاً على السلامة العامة.

وشددت قوة دفاع البحرين على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، معربة عن اعتزازها بما أظهره منتسبوها من يقظة وجاهزية عالية في الدفاع عن أمن المملكة وحماية أراضيها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض
السعودية

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض

السعودية
عودة التيار الكهربائي بالكامل بعد انقطاعه بمناطق في البحرين
العالم

عودة التيار الكهربائي بالكامل بعد انقطاعه بمناطق...

العالم
البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري
العالم

البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة...

العالم