البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد 

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة صباح اليوم الخميس، مؤكدة أن القوات المسلحة البحرينية تواصل أداء مهامها الدفاعية بكفاءة عالية وفي أعلى درجات الجاهزية.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي من خلال استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين داخل مملكة البحرين، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت بنجاح مع الاعتداءات الجوية وتمكنت من إحباطها.

وأكدت أن جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية في حالة استعداد كامل لحماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، مؤكدة أن فرق هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع هذه الأجسام حفاظاً على السلامة العامة.

وشددت قوة دفاع البحرين على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، معربة عن اعتزازها بما أظهره منتسبوها من يقظة وجاهزية عالية في الدفاع عن أمن المملكة وحماية أراضيها.