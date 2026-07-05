البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 12 يوليو 2026، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية وتقديم مرافعاتها.

وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن القضية تضم 19 متهماً، بينهم 11 موقوفاً و8 هاربين، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن تأسيس المتهمين جماعة منظمة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من أداء مهامها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم في المملكة عبر وسائل غير مشروعة، مع تبني ونشر فكر ولاية الفقيه.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، إلى جانب اتهام عدد منهم بالتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب تستهدف الإضرار بأمن المملكة ومصالحها.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، كما نفذت عمليات تفتيش لمساكنهم، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية، إضافة إلى كتب ووثائق وأوراق قالت النيابة إنها ترتبط بأنشطة الجماعة محل الاتهام، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.