Icon

البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري Icon #يهمك_تعرف | مساند تحدد شروط استحقاق الإجازة المدفوعة للعمالة المنزلية Icon تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية Icon الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة Icon الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف Icon الزخرفة بالمَرو.. نقوش بيضاء تحفظ ملامح العمارة التقليدية في عسير Icon حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع Icon وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض Icon ضبط مواطن رعى 53 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon مشاجرة نسائية بالأسلحة النارية في مصر ووفاة سيدتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٣ مساءً
البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 12 يوليو 2026، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية وتقديم مرافعاتها.

وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن القضية تضم 19 متهماً، بينهم 11 موقوفاً و8 هاربين، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن تأسيس المتهمين جماعة منظمة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من أداء مهامها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم في المملكة عبر وسائل غير مشروعة، مع تبني ونشر فكر ولاية الفقيه.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، إلى جانب اتهام عدد منهم بالتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب تستهدف الإضرار بأمن المملكة ومصالحها.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، كما نفذت عمليات تفتيش لمساكنهم، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية، إضافة إلى كتب ووثائق وأوراق قالت النيابة إنها ترتبط بأنشطة الجماعة محل الاتهام، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض
السعودية

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض

السعودية
البحرين: أحكام بالسجن لـ 7 متهمين لتأييدهم الاعتداءات الإيرانية
العالم

البحرين: أحكام بالسجن لـ 7 متهمين لتأييدهم...

العالم