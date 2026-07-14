البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة صباح اليوم، مؤكدة استمرار جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمن البلاد.
وقالت القيادة العامة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، إن إيران تواصل ما وصفته بـ”النهج العدائي الممنهج” من خلال اعتداءات تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي تصدت للهجمات بكفاءة عالية.
وأكدت أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.
وأشارت إلى أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع هذه الأجسام، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.
وشددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على أن تعمد استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.