Icon

المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر Icon الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات Icon تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية Icon البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن Icon تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا Icon انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات Icon ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران Icon الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران Icon نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأدانت مملكة البحرين، استمرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وكلًّا من الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والأردن، باعتبارها تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومبادئ حسن الجوار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
العالم

هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت...

العالم
البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد 
العالم

البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية...

العالم
عودة التيار الكهربائي بالكامل بعد انقطاعه بمناطق في البحرين
العالم

عودة التيار الكهربائي بالكامل بعد انقطاعه بمناطق...

العالم
البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها والكويت والأردن
العالم

البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها...

العالم