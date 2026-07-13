البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأدانت مملكة البحرين، استمرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وكلًّا من الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والأردن، باعتبارها تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومبادئ حسن الجوار.